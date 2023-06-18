Школьница таинственно исчезла во время летней подработки под Иркутском

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Алексей Панков
Алексей Панков 109 0

Следственный комитет возбудил дело по статье убийство.

Школьница таинственно исчезла во время летней подработки под Иркутском

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Mikhail Tereshchenko

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В Усть-Куте Иркутской области пропала 16-летняя школьница. Соответствущее сообщение появилось в Telegram-канале СК России по региону.

Сообщается, что подросток вышел из дома 16 июня около 7:00, чтобы расклеить листовки. Девушка в течение дня заходила в мессенджер, однако затем он стал недоступен.

В СК отметили, что по ходу движения подростка были проверены все камеры. Сотрудникам правоохранительных органов удалось отследить девушку до одной из городских остановок общественного транспорта. Однако после этого в поле зрения камер она не появлялась.

«Проверены все увеселительные заведения, чердаки, подвалы, береговая линия от микрорайона Закат до микрорайона Мостоотряд, лесной массив», — сообщили в ведомстве.

Сообщается, что девушка одета в черную ветровку с желтыми и голубыми вставками. Также в тот день она надела штаны синего цвета и голубые кеды. На текущий момент продолжаются поисковые мероприятия. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье убийство.

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