Пожилого массажиста задержали в Москве по подозрению в домогательствах к 11-летнему ребенку

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 204 0

По факту случившегося проводится проверка.

Пожилого массажиста задержали в Москве по подозрению в домогательствах к 11-летнему ребенку

Фото: www.globallookpress.com / Robert Michael

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В Зеленограде задержали пожилого мужчину по подозрению в педофилии. Как сообщил источник 5-tv.ru, несколько дней назад родители привели 11-летнего мальчика в квартиру к мужчине на лечебную процедуру. Во время массажа тот якобы начал трогать ребенка за половые органы. Затем, со слов родителей подростка, попытался поцеловать пациента и склонял к другим действиям, сексуального характера.

Ребенок тут же сбежал от массажиста и рассказал родителям о произошедшем. Его отец сразу обратился в полицию. Мужчину оперативно задержали сотрудники правоохранительных органов. Организована доследственная проверка.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве задержали мужчину, подозреваемого в надругательстве над малолетнем ребенком. По данным следствия, инцидент произошел в подъезде жилого дома на юго-западе столицы.

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