Неприлично много: сколько Киев заплатил за непоставленную военную технику
NYT: Киев заплатил 800 млн долларов за оружие, которое не было поставлено
Фото: Reuters / US TRANSPORTATION COMMAND
При этом всего западные союзники отправили боевикам оружия на десятки миллиардов долларов.
Киевский режим с февраля прошлого года заплатил уже 800 миллионов долларов подрядчикам за вооружение, которое не было поставлено либо оказалось ветхим. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.
При это всего техники от западных союзников было поставлено на десятки миллиардов, часть из которой нуждалась в капитальном ремонте. Сегодня, по оценкам издания, на Украине в ремонте находится 30% всего вооружения.
Между тем стало известно, что несколько стран решили совместно поставлять Незалежной средства противовоздушной обороны. Инициатива якобы позволит защитить ключевую национальную инфраструктуру и обеспечить успех наступления боевиков.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению врио главы ДНР Дениса Пушилина, Украина не сможет противостоять российской армии без поставок западного вооружения.
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