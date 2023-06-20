Следствие запросило у суда продление домашнего ареста блогеру Елене Блиновской

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 23 0

В конце мая через месяц после задержания знаменитость предприняла попытки изменить меру пресечения, но ее желание выполнено не было.

Следствие запросило у суда продление домашнего ареста блогеру Елене Блиновской

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Тема:
Задержание Елены Блиновской

Следствие запросило у Пресненского суда Москвы продлить домашний арест блогеру Елене Блиновской еще на месяц. Такая мера пресечения ей была назначена еще 28 апреля после задержания. Заседание по иску назначено на 21 июня. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«В Пресненский районный суд Москвы поступило ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста еще на один месяц в отношении обвиняемой Блиновской. Заседание назначено на 21 июня», — сказали в пресс-службе суда.

Блогер Блиновская обвиняется в неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей, а также отмывании денежных средств. Ее супруг Алексей считается пособником в данном деле, а также обвиняемым в легализации преступных денег. По данным следствия, в период с 2019-го по 2021 год Блиновская «дробила» своих доходы для их занижения. Инфлюенсер имела возможность попасть в СИЗО, однако полное признание вины и наличие четверых детей стали для нее смягчающими обстоятельствами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как рэпер Джиган прокомментировал претензии налоговой к его семье.

Тема:
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Следствие запросило у суда продление домашнего ареста блогеру Елене Блиновской

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