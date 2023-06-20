Российские военные отразили новые атаки ВСУ на ореховском направлении

Рогов: на ореховском направлении в Запорожской области были отражены атаки ВСУ
Фото: Красильников Станислав / ТАСС
Все попытки прорвать оборону украинских боевиков были отбиты.
Армия России отразила новую атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщил РИА Новости глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, накал в этом месте не спадает.
«Противник предпринял несколько новых атак на ореховском направлении в районе населенного пункта Работино. Все они отбиты», — сказал Рогов.
Также он добавил, что военные РФ уничтожили большое количество украинских боевиков.
Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в ЛНР назвали количество потерь киевского режима за неделю.
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