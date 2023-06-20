В Москву в ближайшие дни придет бодрящий ночной холод

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 73 0

Вильфанд: 21–22 июня в Москву придет бодрящий ночной холод

В Москву в ближайшие дни придет бодрящий ночной холод

Фото: www.globallookpress.com / Chris Robbins

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Тема:
Погода

Как это отразится на купальном сезоне в столичном регионе?

Гидрометцентр предупредил москвичей — 21–22 июня в столицу нагрянет бодрящий ночной холод. Ожидается, что в области в темное время суток столбики термометра опустятся до двух градусов. Об этом руководитель научного центра Роман Вильфанд сообщил агентству городских новостей »Москва».

По его словам, днем 21 июня прогнозируется теплая температура — она составит 21-24 градуса, что немного выше нормы, однако ночью в Москве показатели упадут ниже нормы — составят не более восьми градусов. Вильфанд отметил, что до восхода солнца произойдет сильное охлаждение подстилающей поверхности, поэтому и утром воздух будет прохладным и бодрящим. Осадков при этом, уточнил синоптик, не ожидается.

«В ночь на 22 июня в Москве будет всего плюс пять-десять градусов, а местами по области даже до плюс два, холодная ночь. При этом днем очень теплая и солнечная погода — плюс 22-26», — добавил научный руководитель Гидрометцентра.

Вильфанд поспешил обрадовать жителей столичного региона — убирать купальники обратно на полку спешить не стоит. Вода в московских водоемах успела прогреться до 20-22 градусов, что благоприятно для продолжения купального сезона.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем опасно купание в запрещенных для этого водоемах.

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