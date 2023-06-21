На Украине признали сложности при контрнаступлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ), задумывая контрнаступление, не ожидали столкнуться с серьезным отпором. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

«Мы будем продвигаться постепенно, со сложностями, сталкиваясь с яростным сопротивлением», — утверждает Маляр в своем Telegram-канале.

При этом она заявила, что некий «главный удар» ВСУ еще впереди.

К слову, заявления об украинском контрнаступлении звучали на протяжении месяцев, сроки много раз сдвигались. Однако в начале июня президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо подтвердил, что ВСУ ведут соответствующие боевые действия. 9 июня российский лидер Владимир Путин заявил о начале украинского наступления и подчеркнул, что военные власти РФ держат ситуацию под контролем.

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