Огонь, батарея: националистам под Угледаром противостоят российские артиллеристы

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Российские артиллеристы отразили атаку ВСУ на угледарском направлении

Фото, видео: © РИА Новости / РИА Новости; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

На полигонах в тылу тем временем не прекращается подготовка боевого пополнения. Подробности — в репортаже.

Тем временем в зоне спецоперации украинские боевики не оставляют попыток прорвать оборону российских войск. Но каждая их атака встречает серьезный отпор. Так под Угледаром националистам противостоят артиллерийские дивизионы. На полигонах в тылу тем временем не прекращается подготовка боевого пополнения. За тренировками наблюдает Даниил Левин.

Так наши военнослужащие отражают атаки украинских солдат. Расчет противотанковых радиоуправляемых ракет поражает цели на расстоянии.

«Подавление техники, живой силы противника, укрепрайонов. Стоять до конца, уничтожать, бить врага! Победа будет за нами в любом случае», — заверил боец с позывным «Чин», старший оператор расчета ПТУР.

Это осознают и на той стороне. Все больше ВСУшников сдаются в плен. 

Пока на переднем крае угледарского направления продолжается ожесточенное противостояние, в тылу бойцы тренируются перед новой ротацией.

Массированная активная работа: подразделения Восточного военного округа открывают огонь из самого разного вооружения.

После автоматных очередей стрельба пулеметчика заметно отличается. Звук раздается по всему полигону. Работает он отдельно — прикрывает товарищей.

Это уже отработка действий штурмовых отрядов. Задача — выбить из окопа противника.

Когда первая часть группы продвигается дальше, ребята начинают стрелять. Причем, работают настоящими боевыми патронами. Поэтому все, как в реальных условиях.

Так же быстро продвигаются, прикрывают друг-друга. Каждое действие отрабатывается, что называется, до автоматизма. Остальное можно освоить только с опытом.

«Самое важное — это глаза и уши. Нужно слушать выстрелы миномета, танка — откуда идет выстрел, и где нужно укрыться. В самую малейшую ямку, окоп, блиндаж. Какое укрытие нашел — там и укрылся», — объяснил командир отделения с позывным «Шустрый».

Совсем скоро эти подразделения тоже отправятся на боевые позиции. И полученные навыки пригодятся солдатам для защиты наших передних рубежей.

Тема:
Спецоперация
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