Мужчинам призывного возраста на Украине начали отказывать в госпитализации

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Украинцам призывного возраста начали отказывать в плановой госпитализации

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mykola Miakshykov; 5-tv.ru

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Тема:
Украинское контрнаступление Спецоперация

Если нужен стационар, сначала необходимо сходить в военкомат за справкой.

Нет военного билета — не будет и больничного: такой приказ вышел в Ивано-Франковской области Украины. На фоне неудачного контрнаступления ВСУ в регионе отменили плановую госпитализацию мужчин призывного возраста.

Если нужен стационар, сначала необходимо сходить в военкомат за справкой. Кроме прочего, больницы обязали каждое утро отчитываться перед военными о поступлениях новых пациентов.

Но не легче и здоровым жителям — для них тоже ужесточились правила. Всех, у кого при проверке не окажется документов, отправят в полицию. И всем военнообязанным региона велено явиться в военкоматы в десятидневный срок.

Тема:
Украинское контрнаступление
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