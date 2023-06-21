Мужчинам призывного возраста на Украине начали отказывать в госпитализации
Украинцам призывного возраста начали отказывать в плановой госпитализации
Фото, видео: www.globallookpress.com / Mykola Miakshykov; 5-tv.ru
Если нужен стационар, сначала необходимо сходить в военкомат за справкой.
Нет военного билета — не будет и больничного: такой приказ вышел в Ивано-Франковской области Украины. На фоне неудачного контрнаступления ВСУ в регионе отменили плановую госпитализацию мужчин призывного возраста.
Если нужен стационар, сначала необходимо сходить в военкомат за справкой. Кроме прочего, больницы обязали каждое утро отчитываться перед военными о поступлениях новых пациентов.
Но не легче и здоровым жителям — для них тоже ужесточились правила. Всех, у кого при проверке не окажется документов, отправят в полицию. И всем военнообязанным региона велено явиться в военкоматы в десятидневный срок.
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