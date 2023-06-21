МИД добавил Байдена в список причастных к диверсии на «Северных потоках»
Официальный представитель ведомства Мария Захарова таким образом прокомментировала публикации СМИ о причастности к диверсии некоего украинского военного.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Cover Images; 5-tv.ru
В российском МИД дополнили список причастных к диверсии на «Северных потоках». Официальный представитель ведомства посчитала, что он был бы неполным без упоминания президента США Джо Байдена.
Так Мария Захарова прокомментировала публикации зарубежных СМИ о причастности к подрыву газопровода некоего украинского военного. Якобы он родом из Днепропетровска и, как минимум по состоянию на начало этого года, служил в ВСУ.
Впрочем, периодические информационные вбросы об украинских диверсантах, которым оказалось под силу совершить крупнейшую диверсию в Европе, уже давно вызывают скепсис у специалистов.
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