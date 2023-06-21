Звезды лейбла WMR выступят на «Алых парусах — 2023»
Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Karl-Heinz Sprembe; 5-tv.ru
Эти братья точно знают, как поднять вам настроение. В главный праздник всех выпускников скучно не будет никому!
«Алые паруса» в 2023 году обещают быть грандиозными: организаторы масштабного праздника всех выпускников потратили массу сил, чтобы составить такую программу, которой еще никто и никогда не видел. Продюсеры и режиссеры театрально-музыкальных сцен обещают: скучать не придется!
Кстати, организаторы уже решились открыть имена нескольких звездных гостей, которые порадуют виновников торжества 24 июня. Среди прочих — звезды лейбла WMR, группа GAYAZOV$ BROTHER$. Эти братья точно знают, как поднять вам настроение!
Кто же еще появится на главной сцене Северной столицы 24 июня? Читайте совсем скоро на сайте 5-tv.ru.
Праздник «Алые паруса» был возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. Впервые он состоялся 27 июня 1968 года. Сейчас мероприятие является визитной карточкой не только города на Неве, но и всей России.
Ранее 5-tv.ru рассказал, кто станет ведущими популярного праздника всех выпускников «Алые паруса — 2023».
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