Снято с беспилотника: появились новые кадры поврежденных «Северных потоков»

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Телеканал RTL показал кадры поврежденных «Северных потоков»

Фото, видео: www.globallookpress.com / The Swedish Coast Guard; 5-tv.ru

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Тема:
Северный поток

Видно, что «СП — 2» был подорван устройством сравнительно небольшой мощности.

А сейчас покажем новые кадры поврежденных «Северных потоков». Видео снято операторами немецкого телеканала RTL с помощью подводного беспилотника.

Вот так выглядит разрушенная газовая магистраль на дне Балтийского моря. Видно, что газопровод «Северный поток — 2» был подорван устройством сравнительно небольшой мощности: он пострадал значительно меньше «Северного потока — 1». У второго трубопровода не видно следов массивных разрушений: труба переломана лишь в одном месте.

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