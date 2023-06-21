«Не голливудский фильм»: Зеленский признал проблемы с контрнаступлением ВСУ
Зеленский заявил, что прогресс контрнаступления оказался медленнее, чем ожидалось
Фото: www.globallookpress.com / Pool Ukrainian Presidentia
Глава Украины считает, что лучших результатов ждать не стоит.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прогресс контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказался медленнее, чем ожидалось. Об этом сообщает BBC.
По его словам, все идет очень медленными темпами, но быстрых результатов и не стоит ждать, так как это не голливудский фильм.
Также он добавил, что Вооруженные силы России заминировали 200 тысяч квадратных километров территории.
«При всем уважении, мы будем продвигаться на поле боя так, как сочтем нужным», — заявил Зеленский.
Заявления об украинском контрнаступлении звучали на протяжении месяцев, сроки много раз сдвигались. Однако в начале июня президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо подтвердил, что ВСУ ведут соответствующие боевые действия.
Позднее и российский лидер Владимир Путин заявил о начале украинского наступления. Он подчеркнул, что военные держат ситуацию под контролем.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как на Украине признали сложности при контрнаступлении.
- 21 июн
- Минобороны показало, как вертолеты Ка-52 уничтожают украинскую бронетехнику
- 21 июн
- ВС РФ нанесли удары по подразделениям ВСУ в районе Времевского выступа
- 21 июн
- Экс-министр безопасности ДНР объяснил, почему наступление ВСУ на юге терпит крах
- 21 июн
- Блинкен: США предоставят Киеву дополнительно 1,3 миллиарда долларов помощи
- 21 июн
- «Ужасная резня»: в США оценили потери ВСУ в ходе провального контрнаступления
- 21 июн
- «Боевая химия»: Запад испытывает биологические препараты на боевиках ВСУ
- 21 июн
- Пушилин рассказал, почему украинские боевики все чаще сдаются в плен
- 21 июн
- Пентагон нашел еще шесть миллиардов долларов для помощи Украине
- 21 июн
- «Эффективная тактика»: как Россия применяет огневое прочесывание в зоне СВО
- 21 июн
- На Украине признали сложности при контрнаступлении
Читайте также
37%
0.24 92.07
0.27
Нашли ошибку?