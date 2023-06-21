«Не голливудский фильм»: Зеленский признал проблемы с контрнаступлением ВСУ

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 186 0

Зеленский заявил, что прогресс контрнаступления оказался медленнее, чем ожидалось

«Не голливудский фильм»: Зеленский признал проблемы с контрнаступлением ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Pool Ukrainian Presidentia

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Тема:
Украинское наступление Спецоперация

Глава Украины считает, что лучших результатов ждать не стоит.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прогресс контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказался медленнее, чем ожидалось. Об этом сообщает BBC.

По его словам, все идет очень медленными темпами, но быстрых результатов и не стоит ждать, так как это не голливудский фильм.

Также он добавил, что Вооруженные силы России заминировали 200 тысяч квадратных километров территории.

«При всем уважении, мы будем продвигаться на поле боя так, как сочтем нужным», — заявил Зеленский.

Заявления об украинском контрнаступлении звучали на протяжении месяцев, сроки много раз сдвигались. Однако в начале июня президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо подтвердил, что ВСУ ведут соответствующие боевые действия.

Позднее и российский лидер Владимир Путин заявил о начале украинского наступления. Он подчеркнул, что военные держат ситуацию под контролем.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как на Украине признали сложности при контрнаступлении.

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