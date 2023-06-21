Хочет в храм и выбирает «луки»: как Блиновская обеляет себя в суде с помощью одежды

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 3 440 0

Психолог Защиринская заявила, что Блиновская пытается обелить себя с помощью одежды

Фото, видео: © РИА Новости / Кристина Кормилицына; Личный архив Оксаны Защиринской; 5-tv.ru

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Тема:
Задержание Елены Блиновской

Почему после ярко-красного костюма блогер вдруг облачилась в абсолютно белоснежный наряд для очередного судебного заседания?

Елена Блиновская появилась на заседании суда в абсолютно белоснежном костюме, чем вызвала недоумение публики, которая пристально следит за всеми ее действиями в этот период. Судя по всему, блогер пытается манипулировать с помощью одежды. Такое мнение в беседе с 5-tv.ru выразила психолог Оксана Защиринская.

«Белый цвет — это невинность, чистота. В общекультурном значении — открытость намерений», — отметила эксперт.

По ее мнению, приходя в зал суда в одежде чисто белого цвета, Блиновская пытается психологически сбить с толку тех людей, которые вынуждены принимать решения. Якобы она достойна другого понимания и все намного лучше, чем они о ней думают.

«Вот такая вот скрытая манипуляция с помощью одежды. Она работает с подсознанием людей с применением цвета», — подчеркнула Защиринская.

В любом случае, на заседании костюм никак не помог Блиновской — суд продлил арест еще на месяц. Однако не остается сомнений в том, что Блиновская пытается манипулировать с помощью своего внешнего вида. В апреле блогер прибыла на судебное заседание в ярко-красном костюме, но тогда красный цвет означал энергию и насыщенное, яркое состояние души, а не невинность и чистоту.

Елена Блиновская с 2019 по 2021 год не выплатила в общей сложности 918 миллионов рублей налога на добавленную стоимость и налога на доходы физических лиц. Знаменитость «дробила» бизнес, чтобы избежать налоговой ответственности. Если вину Блиновской докажут, то могут посадить на десять лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему муж Елены Блиновской не явился в суд на рассмотрение жалобы.

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