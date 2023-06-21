Хочет в храм и выбирает «луки»: как Блиновская обеляет себя в суде с помощью одежды
Психолог Защиринская заявила, что Блиновская пытается обелить себя с помощью одежды
Фото, видео: © РИА Новости / Кристина Кормилицына; Личный архив Оксаны Защиринской; 5-tv.ru
Почему после ярко-красного костюма блогер вдруг облачилась в абсолютно белоснежный наряд для очередного судебного заседания?
Елена Блиновская появилась на заседании суда в абсолютно белоснежном костюме, чем вызвала недоумение публики, которая пристально следит за всеми ее действиями в этот период. Судя по всему, блогер пытается манипулировать с помощью одежды. Такое мнение в беседе с 5-tv.ru выразила психолог Оксана Защиринская.
«Белый цвет — это невинность, чистота. В общекультурном значении — открытость намерений», — отметила эксперт.
По ее мнению, приходя в зал суда в одежде чисто белого цвета, Блиновская пытается психологически сбить с толку тех людей, которые вынуждены принимать решения. Якобы она достойна другого понимания и все намного лучше, чем они о ней думают.
«Вот такая вот скрытая манипуляция с помощью одежды. Она работает с подсознанием людей с применением цвета», — подчеркнула Защиринская.
В любом случае, на заседании костюм никак не помог Блиновской — суд продлил арест еще на месяц. Однако не остается сомнений в том, что Блиновская пытается манипулировать с помощью своего внешнего вида. В апреле блогер прибыла на судебное заседание в ярко-красном костюме, но тогда красный цвет означал энергию и насыщенное, яркое состояние души, а не невинность и чистоту.
Елена Блиновская с 2019 по 2021 год не выплатила в общей сложности 918 миллионов рублей налога на добавленную стоимость и налога на доходы физических лиц. Знаменитость «дробила» бизнес, чтобы избежать налоговой ответственности. Если вину Блиновской докажут, то могут посадить на десять лет.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему муж Елены Блиновской не явился в суд на рассмотрение жалобы.
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