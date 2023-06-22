Срывало крыши: ураган обрушился на север Кузбасса

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Ураган обрушился на север Кемеровской области

Фото, видео: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru

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Погода

Дождь сопровождался ветром, чья скорость местами превышала 20 метров в секунду.

На север Кузбасса обрушился ураган — проливной дождь сопровождался шквальным ветром, скорость которого порывами превышала 20 метров в секунду. Эти кадры сняли жители из Тяжинского района Кемеровской области.

В населенных пунктах повалены десятки деревьев, с некоторых домов сорвало крыши. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

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