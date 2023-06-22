Атмосферный фронт все ближе: когда москвичам открывать зонты

Бирюков: более трети месячной нормы осадков может выпасть в Москве в пятницу
Фото: www.globallookpress.com / me4tatell
Круглосуточно в непогоду будут дежурить около полутора тысяч аварийных бригад.
Пятница, 22 июня, выдастся для москвичей очень тяжелой. Местных жителей и гостей столицы ожидают ливни, грозы и усиление ветра до 17 метров в секунду. Об этом сообщает заместитель мэра города Петр Бирюков.
«В отдельных районах может выпасть до 25 миллиметров осадков, что составляет более трети месячной нормы июня», — говорит Бирюков.
Также он добавил, что такая непогода ожидается впервые с начала лета. Для этого всем городским службам нужно привести в готовность все силы для ликвидации последствий. По словам Бирюкова, круглосуточно в этот день будут дежурить около полутора тысяч аварийных бригад.
Также заместитель мэра призвал всех москвичей быть внимательными, не стоять под деревьями и не парковать автомобили рядом с ними.
До этого сообщалось, что уже сегодня ночью в столицу ворвется атмосферный фронт, непогода прогнозируется с 03:00 до 22:00 по московскому времени.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как на Москву надвигается непогода.
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