Атмосферный фронт все ближе: когда москвичам открывать зонты

Круглосуточно в непогоду будут дежурить около полутора тысяч аварийных бригад.

Пятница, 22 июня, выдастся для москвичей очень тяжелой. Местных жителей и гостей столицы ожидают ливни, грозы и усиление ветра до 17 метров в секунду. Об этом сообщает заместитель мэра города Петр Бирюков.

«В отдельных районах может выпасть до 25 миллиметров осадков, что составляет более трети месячной нормы июня», — говорит Бирюков.

Также он добавил, что такая непогода ожидается впервые с начала лета. Для этого всем городским службам нужно привести в готовность все силы для ликвидации последствий. По словам Бирюкова, круглосуточно в этот день будут дежурить около полутора тысяч аварийных бригад.

Также заместитель мэра призвал всех москвичей быть внимательными, не стоять под деревьями и не парковать автомобили рядом с ними.

До этого сообщалось, что уже сегодня ночью в столицу ворвется атмосферный фронт, непогода прогнозируется с 03:00 до 22:00 по московскому времени.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как на Москву надвигается непогода.