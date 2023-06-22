Гроза и град: на Москву надвигается непогода

Москву накроют ливни, грозы и сильный ветер 23 июня
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
В МЧС попросили водителей быть осторожнее на дорогах.
В Московский регион 23 июня придут сильные дожди, гроза и ветер с порывам до 13-18 метров в секунду. О резком изменении погоды сообщили в МЧС.
По данным ведомства, ночью в столицу ворвется атмосферный фронт, непогода прогнозируется с 03:00 до 22:00 по московскому времени.
«По Москве местами ожидается гроза, сильный дождь, ливень, град. При грозе ветер с порывами 13-18 метров в секунду», — уточнили в МЧС.
В министерстве по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям предостерегли московских водителей и попросили их быть бдительными на дорогах.
В ведомстве также обратились к жителям Подмосковья. Их призвали по возможности не выходить из дома, избегать шатких конструкций и рекламных щитов, а также не находиться под деревьями.
Ранее 5-tv.ru писал, что Сибирь накрывает волна аномальной жары.
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