Стихийный водопад: элитный дом в Петербурге затопило с крыши до паркинга

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Элитный дом в Петербурге затопило с крыши до паркинга

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru

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Погода

Удар стихии уже обернулся немалым ущербом.

После нетипичной жары и засухи, какой не видели почти 40 лет, на Петербург обрушились дожди. Гремят грозы. Удар стихии уже обернулся немалым ущербом.

Залповые ливни превратили в аквапарк многоэтажный дом. Здание залило полностью с 11-го по первый этаж. Ушел под воду и подземный паркинг. Дождевой слив не выдержал напора.

Жильцы спасают имущество — воду собирают совками и ведрами. Экстренное предупреждение из-за грозы и сильного ветра будет действовать до вечера.

А в Москве из-за надвигающихся ливней закрывают летние веранды. За сутки может выпасть больше трети июньской нормы. Вместе с дождями ожидается град и сильный ветер.

Тема:
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