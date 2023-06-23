Стихийный водопад: элитный дом в Петербурге затопило с крыши до паркинга
Элитный дом в Петербурге затопило с крыши до паркинга
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru
Удар стихии уже обернулся немалым ущербом.
После нетипичной жары и засухи, какой не видели почти 40 лет, на Петербург обрушились дожди. Гремят грозы. Удар стихии уже обернулся немалым ущербом.
Залповые ливни превратили в аквапарк многоэтажный дом. Здание залило полностью с 11-го по первый этаж. Ушел под воду и подземный паркинг. Дождевой слив не выдержал напора.
Жильцы спасают имущество — воду собирают совками и ведрами. Экстренное предупреждение из-за грозы и сильного ветра будет действовать до вечера.
А в Москве из-за надвигающихся ливней закрывают летние веранды. За сутки может выпасть больше трети июньской нормы. Вместе с дождями ожидается град и сильный ветер.
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