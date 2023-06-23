Украинские боевики минувшим днем понесли ощутимые потери в ДНР.

Российские артиллеристы добились заметных успехов во время боевой работы на территории ДНР. Подробнее о них РИА Новости рассказал начальник пресс-центра группировки Вооруженных сил России «Юг» Вадим Астафьев.

«Артиллерией группировки уничтожен склад боеприпасов ВСУ в районе Щербиновки, пункт временной дислокации подразделения 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Авдеевке», — сказал он.

В районе Ивановки завязалась артдуэль, в ходе которой российские войска уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab польского производства.

У населенного пункта Острое была ликвидирована 152-миллиметровая буксируемая гаубица 2А65 «Мста». А на позициях в районе Марьинки и Красногоровки перестали существовать два миномета.

Наконец, в районе Миньковки российские артиллеристы уничтожили радиолокационную станцию AN/TPQ производства США.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская система залпового огня «Торнадо-С» запустила управляемую ракету и уничтожила HIMARS.