Минобороны РФ: артиллеристы уничтожили склад боеприпасов ВСУ у Щербиновки в ДНР
Фото: © РИА Новости / РИА Новости
Украинские боевики минувшим днем понесли ощутимые потери в ДНР.
Российские артиллеристы добились заметных успехов во время боевой работы на территории ДНР. Подробнее о них РИА Новости рассказал начальник пресс-центра группировки Вооруженных сил России «Юг» Вадим Астафьев.
«Артиллерией группировки уничтожен склад боеприпасов ВСУ в районе Щербиновки, пункт временной дислокации подразделения 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Авдеевке», — сказал он.
В районе Ивановки завязалась артдуэль, в ходе которой российские войска уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab польского производства.
У населенного пункта Острое была ликвидирована 152-миллиметровая буксируемая гаубица 2А65 «Мста». А на позициях в районе Марьинки и Красногоровки перестали существовать два миномета.
Наконец, в районе Миньковки российские артиллеристы уничтожили радиолокационную станцию AN/TPQ производства США.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская система залпового огня «Торнадо-С» запустила управляемую ракету и уничтожила HIMARS.
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