Артиллеристы уничтожили склад боеприпасов ВСУ и затем САУ Krab при артдуэли

|
Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 10 0

Минобороны РФ: артиллеристы уничтожили склад боеприпасов ВСУ у Щербиновки в ДНР

Артиллеристы уничтожили склад боеприпасов ВСУ и затем САУ Krab при артдуэли

Фото: © РИА Новости / РИА Новости

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Украинские боевики минувшим днем понесли ощутимые потери в ДНР.

Российские артиллеристы добились заметных успехов во время боевой работы на территории ДНР. Подробнее о них РИА Новости рассказал начальник пресс-центра группировки Вооруженных сил России «Юг» Вадим Астафьев.

«Артиллерией группировки уничтожен склад боеприпасов ВСУ в районе Щербиновки, пункт временной дислокации подразделения 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Авдеевке», — сказал он.

В районе Ивановки завязалась артдуэль, в ходе которой российские войска уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab польского производства.

У населенного пункта Острое была ликвидирована 152-миллиметровая буксируемая гаубица 2А65 «Мста». А на позициях в районе Марьинки и Красногоровки перестали существовать два миномета.

Наконец, в районе Миньковки российские артиллеристы уничтожили радиолокационную станцию AN/TPQ производства США.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская система залпового огня «Торнадо-С» запустила управляемую ракету и уничтожила HIMARS.

Тема:
Спецоперация
23 июн
Цель уничтожена: лучшее видео из зоны СВО за день
23 июн
Система ПВО сбила беспилотник над Курском
23 июн
Всеобщая мобилизация началась в Киеве вслед за Ивано-Франковском
22 июн
«Больше не может двигаться»: в Китае указали на странное поведение Зеленского
22 июн
«Большая уязвимость»: Запад недоволен контрнаступлением Киева
22 июн
Рябков назвал решение НАТО ввести войска на Украину опасной ошибкой США
22 июн
Эстония передаст ВСУ госпиталь и средства защиты от дронов
22 июн
«Испуганный олень»: экс-разведчик США рассказал о панике Байдена после слов Путина
22 июн
Минобороны показало кадры уничтожения замаскированных большегрузов ВСУ
22 июн
ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по иностранной технике ВСУ
+16° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
83.61
-0.64 91.94
-0.06
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 26 июня по 2 ...

Последние новости

7:46
Артиллеристы уничтожили склад боеприпасов ВСУ и затем САУ Krab при артдуэли
7:34
«Роснефть» отметила десятилетнюю годовщину опеки над белыми медведями
7:23
Ребенок и двое взрослых погибли в ДТП с двумя мотоциклами в Якутии
7:10
Сын Эвелины Бледанс хотел быть похожим на Буратино
7:10
Русская, острая, полезная: как выбрать качественную и вкусную горчицу
7:09
Никогда не подведет: врач назвала самый эффективный способ избавиться от повышенной потливости

Сейчас читают

Кончилась жизнь в этом доме: легендарный арбатский особняк Пороховщикова рассыпается на глазах
Береговая охрана США назвала причину гибели батискафа «Титан»
Волочкова отказалась идти на выпускной дочери: «Буду на празднике крестницы»
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео