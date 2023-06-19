Российская «Торнадо-С» запустила управляемую ракету и уничтожила HIMARS

Российская армия продолжает наносить ракетные удары по объектам и технике ВСУ.
Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia; Минобороны РФ
Реактивная система залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» управляемой ракетой уничтожила принадлежащий ВСУ американский артиллерийский ракетный комплекс HIMARS. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
«Одной из таких управляемых ракет расчет <…> точным попаданием уничтожил <…> натовский HIMARS», — говорится в сообщении.
Отмечается, что система «Торнадо-С» была создана на базе РСЗО «Смерч». Боевая машина позволяет использовать управляемые реактивные снаряды. Как раз таким и был уничтожен HIMARS.
В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия продолжает наносить ракетные удары по объектам военной инфраструктуры и боевой технике ВСУ.
Так, в тот же день российским военным удалось уничтожить американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Кроме того, российские средства ПВО перехватили крылатую ракету большой дальности Storm Shadow, два снаряда HIMARS, а также уничтожили 18 беспилотников.
Как сообщал 5-tv.ru, наиболее активные боевые действия ВСУ минувшим днем вели на запорожском направлении. Все атаки удалось отбить — потери националистов оказались внушительными.
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