Генерал армии РФ Суровикин призвал бойцов ЧВК «Вагнер» остановиться

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 1 053 0

Заместитель командующего Объединенной группировкой войск записал публичное видеообращение.

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Климентьев; Минобороны РФ

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Российская армия и частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» прошли один путь на полях спецоперации по защите Донбасса — с такими словами заместитель командующего Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Сергей Суровикина обратился к командованию и к руководству, командирам и бойцам ЧВК «Вагнер».

Он заявил, что по распоряжению Минобороны РФ прибыл с передовой в связи с экстренной ситуацией. Подчеркнул, что военнослужащие прямо сейчас проливают кровь, гибнут, но не бросают позиций.

«Мы вместе с вами прошли трудный тяжелый путь, мы вместе с вами воевали, шли на риски, несли потери, мы вместе побеждали. Мы одной крови, мы воины. Я призываю остановиться. Противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», — сказал генерал.

Суровикин также сказал, что пока не поздно подчиниться приказу главнокомандующего — всенародно избранного президента РФ Владимира Путина, остановить колонны и вернуть их в пункты постоянной дислокации и районы сосредоточения. Отметил, что только мирным путем под руководством главы государства можно решить все проблемы.

Накануне ФСБ возбудила уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу в отношении руководителя ЧВК «Вагнер». Генпрокуратура подтвердила законность решения ФСБ и пообещала дать надлежащую правовую оценку действиям Пригожина. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проинформирован об обстановке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) воспользовались ситуацией и начали готовить наступление на артемовском направлении.

Тема:
Спецоперация
24 июн
Силовики круглосуточно докладывают Путину о мерах в связи с попыткой мятежа
24 июн
Краснов доложил Путину о возбуждении дела о попытке вооруженного мятежа
24 июн
Попытка очернить: зачем Украина хотела купить в России радиоактивный цезий-137
24 июн
В Минобороны РФ заявили о подготовке ВСУ наступления на артемовском направлении
24 июн
ВСУ стягивают резервы: как продвигается наступление армии России на Купянск
24 июн
ФСБ призвала не выполнять преступные приказы главы ЧВК «Вагнер»
23 июн
Москва ждет конкретных шагов: что Гросси и Лихачев обсуждали в Калининграде
23 июн
ФСБ возбудила уголовное дело против Пригожина за призыв к вооруженному мятежу
23 июн
Всеобщая мобилизация началась в Черниговской области Украины
23 июн
«Бывает страшно»: девушка-гранатометчик рассказала про работу в зоне СВО
+17° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
84.08
0.47 91.49
-0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июня, для всех знаков зодиака
3:04
Силовики круглосуточно докладывают Путину о мерах в связи с попыткой мятежа
2:41
Краснов доложил Путину о возбуждении дела о попытке вооруженного мятежа
2:17
Генерал армии РФ Суровикин призвал бойцов ЧВК «Вагнер» остановиться
1:59
Попытка очернить: зачем Украина хотела купить в России радиоактивный цезий-137
1:49
Генерал-лейтенант Алексеев призвал ЧВК «Вагнер» не начинать гражданскую войну

Сейчас читают

«Прожить невозможно»: 59-летнему Звереву не хватает на необходимое миллиона в месяц
Украинский транзит российского газа пошел в глухой угол
Минобороны РФ опровергло информацию об ударе по «лагерям „Вагнера“»
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео