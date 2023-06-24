В Минобороны РФ заявили о подготовке ВСУ наступления на артемовском направлении

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 55 0

Вооруженные силы Украины использовали ситуацию вокруг основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

В Минобороны РФ заявили о подготовке ВСУ наступления на артемовском направлении

Фото: www.globallookpress.com / Alex Chan Tsz Yuk

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Воспользовавшись ситуацией с провокационными заявлениями главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина по дезорганизации обстановки, киевский режим мобилизовался.

Минобороны РФ сообщает, что на бахмутовском тактическом направлении противник сосредотачивает силы на исходных рубежах. Наступательные действия планируются подразделениями 35-й и 36-й бригад морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Военнослужащие Южной группировки войск наносят удары поражение националистам силами авиации и артиллерии.

Тема:
Спецоперация
24 июн
Попытка очернить: зачем Украина хотела купить в России радиоактивный цезий-137
24 июн
ВСУ стягивают резервы: как продвигается наступление армии России на Купянск
24 июн
ФСБ призвала не выполнять преступные приказы главы ЧВК «Вагнер»
23 июн
Москва ждет конкретных шагов: что Гросси и Лихачев обсуждали в Калининграде
23 июн
ФСБ возбудила уголовное дело против Пригожина за призыв к вооруженному мятежу
23 июн
Всеобщая мобилизация началась в Черниговской области Украины
23 июн
«Бывает страшно»: девушка-гранатометчик рассказала про работу в зоне СВО
23 июн
Минюст внес в список иноагентов семь человек и две организации
23 июн
Четверть бомбоубежищ Украины оказались непригодными
23 июн
Зеленский назвал главную причину, по которой на Украине невозможны выборы
+17° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
84.08
0.47 91.49
-0.45
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 26 июня по 2 ...

Последние новости

1:59
Попытка очернить: зачем Украина хотела купить в России радиоактивный цезий-137
1:49
Генерал-лейтенант Алексеев призвал ЧВК «Вагнер» не начинать гражданскую войну
1:28
В Минобороны РФ заявили о подготовке ВСУ наступления на артемовском направлении
1:27
ВСУ стягивают резервы: как продвигается наступление армии России на Купянск
1:18
Все офицеры Росгвардии прибыли в подразделения по тревоге
1:14
«Алые паруса-2023» расскажут об учениках и наставниках

Сейчас читают

«Прожить невозможно»: 59-летнему Звереву не хватает на необходимое миллиона в месяц
Украинский транзит российского газа пошел в глухой угол
Это клиника: психиатр объяснил, почему украинцы пишут «Россия» в документах с маленькой буквы
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео