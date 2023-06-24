Силовики замечены по предполагаемому адресу проживания Пригожина

Силовиков заметили по предполагаемому адресу проживания главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Соответствующее видео оказалось в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах видно, что правоохранители работают у жилищного комплекса «Северный Версаль». Проезд к зданию перекрыт.

Часом ранее 5-tv.ru сообщал, что силовиков заметили у офиса ЧВК «Вагнер» в Петербурге. По предварительным данным, в бизнес-центре прошли обыски.

Ранее Евгений Пригожин предпринял попытку военного мятежа. Перед этим он обвинил Минобороны РФ в нанесении удара по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер». В российском оборонном ведомстве назвали слова Пригожина ложью и провокацией. В отношении бизнесмена возбудили уголовное дело, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Позже в Минобороны призвали бойцов ЧВК «Вагнер» не участвовать в вооруженном мятеже и начать сотрудничать.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин в курсе ситуации вокруг Пригожина. Принимаются все необходимые меры для стабилизации обстановки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве и Московской области ввели режим контртеррористической операции. В ряде регионов России отменили массовые мероприятия.