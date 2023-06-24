Все выпускные вечера в подмосковных школах перенесены на неделю

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 662 0

В связи с введением режима КТО в регионах было решено временно отменить праздничные мероприятия.

Все выпускные вечера в подмосковных школах перенесены на неделю

Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС

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Тема:
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Все выпускные вечера в подмосковных школах перенесены на неделю в связи с введением режима контртеррористической операции. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования.

В Кремле ранее сообщили об отмене Всероссийского выпускного бала. Кроме того, праздничные мероприятия, приуроченные к выпускным балам и запланированные в Парке Горького, также были перенесены.

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по тыловым лагерям его бойцов и предпринял попытку вооруженного мятежа. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах и назвали их провокацией.

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Позднее ФСБ возбудила в отношении Пригожина уголовное дело, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. В спецслужбе призвали бойцов ЧВК не присоединяться к преступным действиям и поспособствовать задержанию Евгения Пригожина. Утром 24 июня к тому же призвали в Минобороны РФ, гарантировав всем безопасность в обмен на сотрудничество.

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