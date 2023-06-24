«Все спокойно»: ФСИН опровергла сообщения о бунтах в двух московских СИЗО

ФСИН опровергла сообщения о бунтах в двух московских СИЗО
Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Chasovitin
Распространяемая информация не соответствует действительности.
Информация о бунтах в СИЗО № 2 (Бутырка) и № 5 (Водник), распространяемая в Сети, не соответствует действительности. Об этом РИА Новости сообщили у столичном управлении ФСИН.
«У нас все спокойно», — сказал собеседник агентства.
Ситуация обострилась после того как вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по тыловым лагерям его бойцов и предпринял попытку вооруженного мятежа. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах и назвали их провокацией.
Позднее ФСБ возбудила в отношении Пригожина уголовное дело, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. В спецслужбе призвали бойцов ЧВК не присоединяться к преступным действиям и поспособствовать задержанию Евгения Пригожина. Утром 24 июня к тому же призвали в Минобороны РФ, гарантировав всем безопасность в обмен на сотрудничество.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что хлопок, предположительно, произошел у штаба Южного военного округа в Ростове.
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