«Все спокойно»: ФСИН опровергла сообщения о бунтах в двух московских СИЗО

Распространяемая информация не соответствует действительности.

Информация о бунтах в СИЗО № 2 (Бутырка) и № 5 (Водник), распространяемая в Сети, не соответствует действительности. Об этом РИА Новости сообщили у столичном управлении ФСИН.

«У нас все спокойно», — сказал собеседник агентства.

Ситуация обострилась после того как вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по тыловым лагерям его бойцов и предпринял попытку вооруженного мятежа. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах и назвали их провокацией.

Позднее ФСБ возбудила в отношении Пригожина уголовное дело, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. В спецслужбе призвали бойцов ЧВК не присоединяться к преступным действиям и поспособствовать задержанию Евгения Пригожина. Утром 24 июня к тому же призвали в Минобороны РФ, гарантировав всем безопасность в обмен на сотрудничество.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что хлопок, предположительно, произошел у штаба Южного военного округа в Ростове.