Дмитрий Певцов призвал не поддаваться фейкам и верить президенту России

Народный артист России Дмитрий Певцов выразил поддержку Владимиру Путину, армии и правительству на фоне мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Специально для 5-tv.ru он записал видеообращение к россиянам, назвав их братьями и сестрами.

«Обращаюсь к вам и обращаюсь к вашему благоразумию, рассудительности, к вашему патриотизму, к вашему чувству права и справедливости. Идет специальная военная операция. Против нас воюют всеми возможными способами. В том числе пытаются расколоть наше общество, нашу армию, все, что можно расколоть внутри нас», — заявил Певцов.

Он подчеркнул, что именно сейчас важно быть бдительными и не поддаваться каким-либо провокациям, фейкам и ложной информации.

«Читайте официальные источники, слушайте то, что говорит президент. Я верю в нашего президента, в наше правительство, в наше командование нашей армии. И призываю вас к тому же. Будьте бдительны. Не верьте глупостям, слухам, фейкам. Мы едины и только так можем победить», — уверен Певцов.

В это непростое время необходимо, уверен он, сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации тех, кто хочет расколоть наше общество, а также сейчас важно каждому находиться на своем месте и делать то, что должно.

Обращение президента России Владимира Путина

Утром, 24 июня, Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, прокомментировав начало мятежа, к которому призывал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Глава государства подчеркнул, что сейчас, как никогда раньше, важно нации быть сплоченной на фоне глобального кризиса. Путин отметил, что Пригожиным движут непомерные личные амбиции и интересы. Происходящее российский лидер назвал «ударом в спину» и подчеркнул, все кто принимал участие в мятеже ответят перед законом Российской Федерации.

Накануне после призывов Пригожина к мятежу ФСБ РФ возбудила в его отношении уголовное дело, а Генпрокуратура подтвердила законность данного решения и пообещала дать действиям основателя ЧВК «Вагнер» соответствующую правовую оценку. Наказание по статье о вооруженном мятеже подразумевает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

О текущей обстановке силовики круглосуточно докладывают президенту России Владимиру Путину.