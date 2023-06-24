OZON временно перестал принимать заказы в южных регионах России

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 162 0

В интернет-магазине предупредили, что доставка некоторых товаров может задержаться.

OZON временно перестал принимать заказы в южных регионах России

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Тема:
Режим КТО в Москве и Подмосковье Мятеж ЧВК Вагнер Обращение президента РФ Владимира Путина

Российский интернет-магазин OZON временно ограничил возможность для оформления заказов в южных регионах России. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«В южных регионах нам пришлось временно ограничить возможность оформления заказов для покупателей и отгрузки товаров для продавцов в силу сложившейся ситуации», — цитирует представителей маркетплейса РИА Новости.

Уточняется, что уже оформленные заказы могут быть доставлены с задержкой из-за перекрытия дорог. Рейтинг продавцов из-за этого снижать не будут. Сроки хранения товаров в пунктах выдачи, которые работали с перебоями, будут продлены.

OZON распространил это предупреждение на фоне попытки военного мятежа, которую накануне предпринял основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Свои действия он объяснил тем, что Минобороны РФ якобы ударило по тыловым лагерям его бойцов. В оборонном ведомстве заявления Пригожина назвали недостоверными. В его отношении возбудили уголовное дело, по которому ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Президент РФ Владимир Путин назвал действия Пригожина изменой и «ударом в спину», которые стали следствием непомерных амбиций и личных интересов. Глава государства подчеркнул, что реакция на мятеж будет жесткой, а все виновные обязательно понесут ответственность в соответствии с законом.

Для урегулирования ситуации в Москве, Московской и Воронежской областях ввели режим контртеррористической операции. Полностью перекрыто движение автомобилей в направлении Аксая на трассе М-4 «Дон». На трассе М-4 «Дон» в Воронежской области движение закрыто с 464-го по 777-й километр.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Воронежской области сообщили о проведении оперативно-боевых действий.

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