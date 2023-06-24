Государственная измена: что известно о мятеже ЧВК «Вагнер»

В ночь на 24 июня в Telegram появилось несколько антиконституционных сообщений от имени Евгения Пригожина с обвинениями в адрес Минобороны. Там эти заявления опровергли, а в Национальном антитеррористическом комитете сообщили о возбуждении ФСБ уголовного дела в отношении главы ЧВК «Вагнер». Подробности происходящего опубликовали «Известия».

В военном ведомстве заявили, что информация, представленная в сообщениях Пригожина, не соответствует действительности и является провокацией. Там подчеркнули, что Вооруженные силы продолжают выполнение боевых задач в зоне СВО.

В свою очередь, Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала заявление, в котором призвала бойцов «Вагнера» не выполнять преступные и предательские приказы своего основателя и принять меры к его задержанию.

Позднее в Telegram-канале военкора Андрея Руденко было опубликовано обращение генерала Сергея Суровикина к бойцам военной компании.

«Я обращаюсь к бойцам и командирам ЧВК „Вагнер“. Мы вместе с вами прошли трудный, тяжелый путь. Мы вместе с вами воевали, шли на риски, несли потери, вместе побеждали. Мы одной крови. Мы воины. Я призываю остановиться. Противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», — говорится в заявлении.

Также генерал призвал вагнеровцев, пока не поздно, подчиниться воле и приказу всенародно избранного президента, остановить колонны и вернуть их в пункты постоянной дислокации.

В десять утра по московскому времени со специальным обращением по ситуации с ЧВК «Вагнер» выступил глава государства Владимир Путин. Он назвал вооруженный мятеж бойцов частной военной компании «ударом в спину России» и подчеркнул, что организаторов ждет «неотвратимое наказание».

Тем временем в Липецкой, Ростовской, Воронежской и Тульской областях начали усиливать меры безопасности, а мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявили о введении режима контртеррористической операции (КТО) в своих регионах. В Петербурге силовики оцепили здание «ЧВК Вагнер Центра» на Золотой улице.

На центральных улицах Ростова, в том числе на Большой Садовой, видны бронетранспортеры, танки и люди в камуфляже и балаклавах. Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал жителей не покидать дома и сохранять спокойствие. Он заверил, что правоохранители делают все необходимое для защиты населения.

По данным РЖД, поезда в направлении Ростова-на-Дону и Воронежа следуют по графику, на объектах железной дороги принимаются необходимые меры безопасности. В свою очередь «Автодор» призвал водителей объезжать трассу М-4 «Дон».

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по тыловым лагерям его бойцов и предпринял попытку вооруженного мятежа. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах и назвали их провокацией.

Президент РФ Владимир Путин 24 июня выступил с обращением к гражданам страны. Он прокомментировал начало мятежа, к которому призывал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Российский лидер напомнил, что в ситуации глобального кризиса, как никогда раньше, важно быть сплоченными. Путин подчеркнул, что в ситуации с Пригожиным имели место непомерные личные амбиции и интересы. Ситуацию глава государства назвал «ударом в спину» и подчеркнул, что все мятежники обязательно понесут наказание в соответствии с законом.

ФСБ возбудила уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу в отношении руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин назвал причиной измены Пригожина непомерные амбиции и личные интересы.