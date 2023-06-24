Роскомнадзор ограничивает работу ряда ресурсов для пресечения призывов к мятежу

Роскомнадзор ограничивает работу ряду интернет-ресурсов для пресечения распространения призывов к участию в военном мятеже. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства после вопроса о причинах блокировки сообществ ЧВК «Вагнер».

Прежде в ведомстве отмечали, что в российских регионах, в которых ранее был введен режим контртеррористической операции, допустили ограничение работы интернет-ресурсов.

Ситуация обострилась после того как вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по тыловым лагерям его бойцов и предпринял попытку вооруженного мятежа. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах и назвали их провокацией.

Позднее ФСБ возбудила в отношении Пригожина уголовное дело, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. В спецслужбе призвали бойцов ЧВК не присоединяться к преступным действиям и поспособствовать задержанию Евгения Пригожина. Утром 24 июня к тому же призвали в Минобороны РФ, гарантировав всем безопасность в обмен на сотрудничество.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Латвия прекращает выдачу всех типов виз россиянам, включая гуманитарные, на фоне ситуации в России.