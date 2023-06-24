Роскомнадзор сообщил об ограничении работы интернет-сервисов в районах КТО

В надзорной службе прокомментировали причины перебоев в работе Telegram.
Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey
В российских регионах, в которых ранее был введен режим контртеррористической операции, допустили ограничение работы интернет-ресурсов. Об этом в Роскомнадзоре сообщили агентству РИА Новости.
«В районах проведения КТО возможно временное ограничение работы интернет-ресурсов», — прокомментировали в надзорной службе.
Ранее пользователи платформы для обмена сообщениями и голосовой связи Telegram начали массово жаловаться на перебои в его работе. Затруднения возникли, в частности с соединением с сервером и отправкой сообщений.
В Роскомнадозе отметили, что работа Telegram на территории Росси и в районах КТО не ограничивается, причины могут быть другие.
Режим контртеррористической операции был введен в Москве и Подмосковье, а также в ряде других регионов после призыва основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина начать вооруженный мятеж. По его словам, Минобороны РФ ранее нанесло удар по его подразделениям. В военном ведомстве опровергли данные сообщения. ФСБ возбудила уголовное дело в отношении Пригожина и призвала бойцов не прислушиваться к его преступным командам.
Ранее 5-tv.ru писал, что глава Бурятии обратился к бойцам ЧВК «Вагнер».
- 24 июн
- Прокопенко призвал бойцов ЧВК «Вагнер» проявить мудрость
- 24 июн
- В Москве отменены все футбольные матчи из-за введения режима КТО
- 24 июн
- При обыске у офиса Пригожина обнаружили коробки с деньгами
- 24 июн
- Минпросвещения усилило меры безопасности в детских лагерях на юге России
- 24 июн
- Экс-разведчик США Скотт Риттер назвал мятеж Пригожина инструментом предательства
- 24 июн
- В РЖД сообщили, что поезда в южных регионах России ходят по расписанию
- 24 июн
- Нарышкин назвал попытку вооруженного мятежа не оправдываемым преступлением
- 24 июн
- Латвия прекращает выдачу россиянам всех типов виз
- 24 июн
- OZON временно перестал принимать заказы в южных регионах России
- 24 июн
- В ФМБА России поддержали призыв президента Путина к всеобщему единению
Читайте также
82%
0.47 91.49
-0.45
Нашли ошибку?