26 июня останется нерабочим днем в Москве

Понедельник, 26 июня, останется в Москве нерабочим днем, заявила пресс-секретарь мэра столицы Гульнара Пенькова.

«В рамках озвученной мэром информации понедельник — нерабочий день», — сказала она ТАСС.

О соответствующем решении ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на фоне введенного в некоторых регионах страны режима контртеррористической операции (КТО).

В Москве, Подмосковье и Воронежской области 24 июня ввели режим КТО после того как основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин накануне обвинил Минобороны РФ в ударе по тыловым лагерям его бойцов и предпринял попытку вооруженного мятежа. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах и назвали их провокацией.

Президент РФ Владимир Путин утром 24 июня выступил с обращением к гражданам страны. Глава государства прокомментировал попытки мятежа и напомнил, что сейчас как никогда важно быть сплоченными.

В начале 2022 года, 24 февраля, Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что московская прокуратура предупредила о недопустимости распространения фейков в связи с введением режима КТО в Москве.