Колонна ЧВК «Вагнер» вышла из Ростова-на-Дону

Глава Ростовской области Василий Голубев прокомментировал ситуацию.
Фото, видео: Эрик Романенко / ТАСС; 5-tv.ru
Колонна ЧВК «Вагнер», основанная Евгением Пригожиным, выходит из Ростова-на-Дону. Об этом сообщил глава Ростовской области Василий Голубев. 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры с места событий.
«Колонна ЧВК „Вагнер“ вышла из Ростова и направилась в свои полевые лагеря. Благодарен всем, кто в этих экстраординарных условиях обеспечивал слаженную работу систем жизнеобеспечения в донской столице и во всей Ростовской области», — опубликовал управленец сообщение в Telegram-канале.
Вечером 23 июня стало известно, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин распространил видеокадры о якобы нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям компании. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах по тылу вагнеровцев. Там уточнили, что ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.
26 июня останется нерабочим днем в Москве
Позднее ФСБ возбудила уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу в отношении руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.
НАК предупредил об ответственности за участие в незаконных акциях
Спустя несколько часов в пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщили, что Евгений Пригожин принял предложение главы республики об остановке продвижения «Вагнера» по территории РФ. Отмечалось, что в ходе переговоров был выбран выгодный и приемлемый для всех сторон вариант развязки ситуации. Уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено.
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