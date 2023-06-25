Росавтодор: все ограничения, введенные на трассах, сняты

Меры были приняты в связи с напряженной обстановкой из-за действий ЧВК «Вагнер».

Все ограничения, введенные на трассах в российских регионах, сняты. Об этом сообщили в Росавтодоре, пишет ТАСС.

Меры были приняты в связи с напряженной обстановкой из-за действий ЧВК «Вагнер». В настоящий момент ситуация разрешилась. Как сообщал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в ближайшее время власти снимут и режим контртеррористической операции (КТО).

Вечером 23 июня стало известно, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин распространил видеокадры о якобы нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям компании. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах по тылу вагнеровцев. Там уточнили, что ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Позднее ФСБ возбудила уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу в отношении руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Песков: Путин гарантировал отъезд Пригожина в Белоруссию

Спустя несколько часов в пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщили, что Евгений Пригожин принял предложение главы республики об остановке продвижения «Вагнера» по территории РФ. Отмечалось, что в ходе переговоров был выбран выгодный и приемлемый для всех сторон вариант развязки ситуации. Уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено.