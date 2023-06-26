Защита Блиновской обжаловала продление звезде меры пресечения в виде домашнего ареста

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 46 0

«Королеву марафонов» обвинили в неуплате налогов. Какую меру пресечения ей выберут в итоге?

Защита Блиновской обжаловала продление звезде меры пресечения в виде домашнего ареста

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Тема:
Задержание Елены Блиновской

Адвокат Елены Блиновской обжаловала продление домашнего ареста. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе Пресненского суда.

Блиновская является фигурантом громкого дела о неуплате налогов почти на миллиард рублей. Кроме того, ей вменяют отмывание денежных средств. Супруга знаменитости считаются пособником в данном деле, а также обвиняемым в легализации преступных денег. По версии следствия, в период с 2019-го по 2021 год Блиновская «дробила» своих доходы для их занижения, а часть имущества переписала на мужа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему адвокат Блиновской намерена обжаловать решение суда.

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Задержание Елены Блиновской
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