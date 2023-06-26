Лавров раскрыл подробности переговоров с зарубежными лидерами по ситуации с мятежом в РФ

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 63 0

Глава МИД РФ Лавров: многие зарубежные лидеры выразили солидарность с РФ по ситуации с мятежом

Фото, видео: Романенко Эрик / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Мятеж ЧВК Вагнер

При этом представители стран попросили не называть их имен — Россия уважает их просьбу.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что проводил телефонные переговоры с зарубежными коллегами по ситуации с мятежом в РФ. Об этом диплом рассказал в интервью для RT.

«Многие из них, высказав те же мысли, солидарность, уверенность в том, что мы не допустим каких-либо попыток подорвать единство нашего государства, подорвать успех спецоперации, просили не называть, не говорить об их звонках публично, поэтому мы стараемся этого не делать, мы уважаем их просьбу», — рассказал министр.

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по тыловым лагерям его бойцов и предпринял попытку вооруженного мятежа. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах и назвали их провокацией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению премьер-министра РФ Михаила Мишустина, Россия ведет борьбу за право выбирать собственный путь развития.

Тема:
Мятеж ЧВК Вагнер
26 июн
Режим контртеррористической операции сняли в Воронежской области
26 июн
Собянин: В Москве отменены все ограничения в связи со снятием режима КТО
25 июн
WP сообщила об осведомленности США о планах Пригожина еще в середине июня
25 июн
«Можно нам обратно»: Павел Воля и Ляйсан Утяшева провели отпуск в тундре
25 июн
Росавтодор: все ограничения, введенные на трассах, сняты
25 июн
Колонна ЧВК «Вагнер» вышла из Ростова-на-Дону
25 июн
Песков: ситуация с ЧВК «Вагнер» никак не повлияет на ход спецоперации
25 июн
В Кремле сообщили о снятии режима КТО в ближайшее время
24 июн
Пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе мессенджера
24 июн
Песков: бойцы ЧВК «Вагнер» смогут подписать контракты с Минобороны
+23° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 38%
84.08
0.47 91.49
-0.45
Не торопитесь — дороже выйдет: китайский совет дня на понедельник, 26 июн...

Последние новости

16:30
Белоснежный бриг «Россия» впервые окрасился в цвета российского триколора
16:16
Суд приговорил физика Голубкина к 12 годам тюрьмы за госизмену
16:14
«Ребенок просто умирал»: Лариса Долина рассказала о самом страшном дне в жизни
16:04
«Отстает от расписания»: Белый дом трезво оценил результаты контрнаступления ВСУ
15:57
Умерла заслуженный работник культуры РФ, телеведущая и диктор Изабелла Пацевич
15:55
Всего два слова могли разрушить союз: жуткая правда о браке Толстого и его жены

Сейчас читают

Провалы в кино и срок за мошенничество: чем прославилась отмечающая юбилей Дрожжина
Себе дороже: экономист объяснил отказ Германии передать Украине активы РФ
Ладони выдали Бритни Спирс: употребляет ли певица наркотики на самом деле?
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео