Лавров раскрыл подробности переговоров с зарубежными лидерами по ситуации с мятежом в РФ
Глава МИД РФ Лавров: многие зарубежные лидеры выразили солидарность с РФ по ситуации с мятежом
Фото, видео: Романенко Эрик / ТАСС; 5-tv.ru
При этом представители стран попросили не называть их имен — Россия уважает их просьбу.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что проводил телефонные переговоры с зарубежными коллегами по ситуации с мятежом в РФ. Об этом диплом рассказал в интервью для RT.
«Многие из них, высказав те же мысли, солидарность, уверенность в том, что мы не допустим каких-либо попыток подорвать единство нашего государства, подорвать успех спецоперации, просили не называть, не говорить об их звонках публично, поэтому мы стараемся этого не делать, мы уважаем их просьбу», — рассказал министр.
Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по тыловым лагерям его бойцов и предпринял попытку вооруженного мятежа. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах и назвали их провокацией.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению премьер-министра РФ Михаила Мишустина, Россия ведет борьбу за право выбирать собственный путь развития.
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