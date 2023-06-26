«Массовый убийца»: в США назвали оружие ВС РФ, остановившее ВСУ

Произведенный концерном «Калашников» БПЛА считают грозой украинской армии. Почему? В чем его особенность?

В США российский беспилотный летательный аппарат «Ланцет» назвали «массовым убийцей» украинской техники и солдат. Таким мнением военный эксперт Питер Сучиу поделился в статье для издания 19Fortyfive.

По словам специалиста, с помощью «Ланцета» Вооруженным силам РФ удается успешно противостоять начатому контрнаступлению ВСУ. Автор обратил внимание на характеристики дрона — он может работать в автономном режиме до 40 минут, а дальность его полета достигает 40 километров.

Сучиу отметил, что «Ланцеты» успешно применяются российской стороной для борьбы с разными целями — от артиллерии до ПВО и бронетехники противника.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Президент заявил, что попытки договориться с Киевом о мирном решении не увенчались успехом. Тогда РФ решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США подтвердили потерю Киевом более 15% обещанных БМП Bradley в зоне СВО.