За океаном отметили, что Запад и Украина вряд ли смогут продавить РФ, поскольку страна готова платить любую цену за безопасность своего народа.

Украине и Западу вряд ли удастся победить Россию, ведь для государства текущий конфликт с борьбой за выживание страны, нации. Такое мнение выразил отставной разведчик США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

«Россияне понимают, что этот конфликт напрямую связан с вопросом их выживания. Он носит экзистенциальный характер. Они не могут потерпеть поражение в нем», — отметил Риттер.

США, по мнению Риттера, пытаются буквально отвертеться от Украины путем поставок оружия и техники. Ведь отдавать на верную гибель своих солдат не желают. Однако в этом, уверен эксперт, и кроется главное преимущество России.

«Они (россияне. — Прим. ред.) готовы платить любую цену за сохранение своей нации. А какую цену готов платить коллективный Запад за причинение этой боли России? Ответ прост — вряд ли хоть что-нибудь», — подытожил Риттер.

Военнослужащие российской армии продолжают выполнять задачи специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года. Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.

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