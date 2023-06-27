Верность стране: Путин встретился с военными и силовиками, остановившими мятеж

Военные силовики, которые встали на пути мятежников 24 июня, фактически не допустили гражданской войны. Об этом прямо заявил Владимир Путин. На Соборной площади Кремля президент выступил перед подразделениями Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО, которые в сложный момент остались верны присяге и народу. После была еще отдельная встреча с военными. На ней президент раскрыл интересные детали про саму группу «Вагнер». Кто ее финансировал и куда уходили деньги — узнал корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

Утро. У Кутафьей башни Кремля — огромные очереди из людей в форме и журналистов. Подразделения силовиков, прошедшие через ворота, дальше выстраиваются на Соборной площади Кремля в строго определенной последовательности.

«Слева направо стоят Минобороны, ФСБ, Росгвардия, ФСО и МВД», — уточнил корреспондент.

Пока есть несколько минут до начала церемонии, пытаемся поговорить с бойцами в строю. Подробности они не разглашают. Говорят лишь, что готовы были выполнить любой приказ.

После того как была объявлена пятиминутная готовность, в строй встали министр обороны Сергей Шойгу и глава Росгвардии Владимир Золотов. Президент спустился по ступеням Грановитой палаты к трибуне и поблагодарил всех собравшихся за верность присяге.

«Солдаты и офицеры, настоящие защитники Отечества, которые в трудные времена вместе с товарищами встали на пути смуты, результатом которой неизбежно был бы хаос. Вы защитили свою жизнь, безопасность и свободу наших граждан. Уберегли нашу Родину от потрясений. Фактически остановили гражданскую войну», — отметил президент.

Владимир Путин дал понять каждому, кто стоял в строю — если бы не они, страна могла оказаться на пороге кровопролитного гражданского конфликта.

В память о погибших летчиках президент объявил минуту молчания. Почетный караул дал залп.

Попытка вооруженного мятежа вынуждает государство усиливать внутренние войска. Росгвардия получит тяжелое вооружение и бронетехнику. Об этом нам рассказал глава Росгвардии Виктор Золотов.

В силу своей специфики, не все участники мероприятия могут говорить на камеру, но, пообщавшись с некоторыми, нам удалось узнать, усиление Росгвардии — далеко не единственная мера по укреплению сил правопорядка, из тех, которые будут приняты в ближайшее время.