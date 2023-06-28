Жителей Центральной России предупредили о засухе и жаре в июле

Синоптик Тишковец: июль в Центральной России будет засушливым и жарким
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Konstantin Kokoshkin
Второй месяц лета с такими параметрами бывает в среднем лишь раз в восемь лет.
Обилие солнечного света будет сочетаться с недостатком осадков в Центральной России в июле. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Температурный режим будет как минимум на два градуса теплее, чем должно быть по многолетним климатическим наблюдениям. Норма сейчас для Центральной России в среднем 10-15 градусов ночью и 22-27 градуса в дневные часы», — сказал синоптик.
В связи с этим он предположил, что грядущий месяц в этих регионах будет солнечным, передает радио Sputnik. Однако второй месяц лета отметится тем, что в течение него, скорее всего, не выпадет и половины дождей от средних параметров метеостатистики.
Согласно данным климатической истории, отметил Тишковец, июль с такими параметрами бывает в среднем лишь раз в восемь лет. Отдыхающим подобная погода, по его мнению, будет по вкусу. А спасателям это добавит работы из-за рисков пожаров в лесных массивах.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что синоптик Роман Вильфанд предупредил об аномальной погоде в нескольких регионах России.
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