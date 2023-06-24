Вильфанд предупредил об аномальной погоде в нескольких регионах России

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 34 0

Кого-то из россиян ждут необычайно жаркие деньки, а кого-то — летние заморозки.

Вильфанд предупредил об аномальной погоде в нескольких регионах России

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Погода

Аномальная погода ждет несколько регионов России в ближайшие ночи. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Больше остальных россиян не повезло жителям регионов Приволжского федерального округа, а также Урала и Западной Сибири. Здесь температура опустится на четыре-восемь градусов ниже нормы.

«Для лета это очень много, летом маловариабельные температуры. Даже в Оренбургской области прогнозируются заморозки в ближайшие ночи — до минус двух градусов, в Омской области — до минус пяти градусов. Это совершенно необычно», — рассказал синоптик РИА Новости.

Роман Вильфанд уточнил, что ночные заморозки также придут в Пермский край и Татарстан.

Сильнее повезло жителям Магаданской области и Якутии. В эти регионы придет аномальная жара до 35 градусов.

«Невероятно теплая погода — на семь-девять градусов выше нормы — будет в Магаданской области: от плюс 30 до 35 градусов. А на северо-востоке Якутии воздух прогреется до плюс 30 до 33 градусов», — сообщил глава Гидрометцентра.

Несколькими днями ранее 5-tv.ru сообщал, что Роману Вильфанду исполнилось 75 лет. Любопытно, что в начале своей карьеры будущий главный синоптик России не собирался связывать свою жизнь с изучением погоды.

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