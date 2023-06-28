Байден заявил об огромных проблемах Китая

Глава государства не захотел вдаваться в подробности после такого заявления.

Президент США Джо Байден заявил во время встречи со своими сторонниками в Мэриленде, что у Китая большие проблемы. Об этом сообщил журналист Дэниел Буш.

По его словам, мероприятие было создано для того, чтобы собрать средства на предвыборную кампанию главы государства. Байден прибыл и со сцены заявил, что на карту поставлена демократия не только в США, но и во всем мире, и о том, какой урон нанесла стране и за ее пределами предыдущая администрация.

«Затем Байден перенес внимание к Китаю и сказал, что у страны огромные проблемы», — говорит Буш.

После этого, добавил журналист, Байден заявил, что в подробности вдаваться не будет.

До этого Джо Байден причислил председателя КНР Си Цзиньпина к категории диктаторов. Это высказывание заставило американских чиновников серьезно понервничать.

Во время предыдущего сбора средств на предвыборную кампанию в Калифорнии Байден сказал, что его коллега из КНР «очень расстроился», когда американские военные сбили китайский шпионский воздушный шар, что летал над США. Он заявил — происшествие стало «большим смущением для диктатора, который не понимал, что произошло».

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как слова Джо Байдена о Си Цзиньпине застали врасплох американских чиновников.