Байден заявил об огромных проблемах Китая

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 28 0

Байден заявил, что у Китая колоссальные проблемы, но не стал вдаваться в детали

Байден заявил об огромных проблемах Китая

Фото: www.globallookpress.com / Sarah Silbiger - Pool via CNP

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Глава государства не захотел вдаваться в подробности после такого заявления.

Президент США Джо Байден заявил во время встречи со своими сторонниками в Мэриленде, что у Китая большие проблемы. Об этом сообщил журналист Дэниел Буш.

По его словам, мероприятие было создано для того, чтобы собрать средства на предвыборную кампанию главы государства. Байден прибыл и со сцены заявил, что на карту поставлена демократия не только в США, но и во всем мире, и о том, какой урон нанесла стране и за ее пределами предыдущая администрация.

«Затем Байден перенес внимание к Китаю и сказал, что у страны огромные проблемы», — говорит Буш.

После этого, добавил журналист, Байден заявил, что в подробности вдаваться не будет.

До этого Джо Байден причислил председателя КНР Си Цзиньпина к категории диктаторов. Это высказывание заставило американских чиновников серьезно понервничать.

Во время предыдущего сбора средств на предвыборную кампанию в Калифорнии Байден сказал, что его коллега из КНР «очень расстроился», когда американские военные сбили китайский шпионский воздушный шар, что летал над США. Он заявил — происшествие стало «большим смущением для диктатора, который не понимал, что произошло».

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как слова Джо Байдена о Си Цзиньпине застали врасплох американских чиновников.

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