Сервисам Discord и Dropbox грозят миллионные штрафы в РФ

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 21 0

Суд зарегистрировал протоколы в отношении Discord и Dropbox за неудаление запрещенной в РФ информации

Сервисам Discord и Dropbox грозят миллионные штрафы в РФ

Фото: www.globallookpress.com

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Мировой суд Москвы зарегистрировал протоколы об административных правонарушениях в отношении двух американских компаний — Dropbox International Unlimited Company и Discord Inc., они отказались удалять со своих сервисов запрещенную на территории РФ информацию.

Судебные заседания запланированы на 11 июля.

В московском суде уточнили, что протокол были составлены поле отказа сервиса Discord удалять размешенные материалы, которые содержат детскую порнографию. Размер штрафа за данное административное правонарушение может составить от трех до восьми миллионов рублей.

Dropbox International Unlimited Company вменяется статья КоАП РФ за отказ удалить недостоверную информацию о проведении СВО. С американской компании могут взыскать до четырех миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что мировой судья обязал Google выплатить двойной штраф размером в четыре миллиарда рублей.

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