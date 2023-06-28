Сервисам Discord и Dropbox грозят миллионные штрафы в РФ

Суд зарегистрировал протоколы в отношении Discord и Dropbox за неудаление запрещенной в РФ информации
Фото: www.globallookpress.com
Штаб-квартиры компаний находятся в Сан-Франциско. Какие нарушения им вменяют в России?
Мировой суд Москвы зарегистрировал протоколы об административных правонарушениях в отношении двух американских компаний — Dropbox International Unlimited Company и Discord Inc., они отказались удалять со своих сервисов запрещенную на территории РФ информацию.
Судебные заседания запланированы на 11 июля.
В московском суде уточнили, что протокол были составлены поле отказа сервиса Discord удалять размешенные материалы, которые содержат детскую порнографию. Размер штрафа за данное административное правонарушение может составить от трех до восьми миллионов рублей.
Dropbox International Unlimited Company вменяется статья КоАП РФ за отказ удалить недостоверную информацию о проведении СВО. С американской компании могут взыскать до четырех миллионов рублей.
Ранее 5-tv.ru писал, что мировой судья обязал Google выплатить двойной штраф размером в четыре миллиарда рублей.
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