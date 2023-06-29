Сильнейший с начала года ливень обрушился на Москву

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За несколько часов выпала половина месячной нормы осадков.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich; 5-tv.ru

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Погода

Сильнейший с начала года ливень обрушился на Москву и Подмосковье. За несколько часов выпала половина месячной нормы осадков.

Крупный град, гром и молнии, ураганный ветер — движение затруднено даже на магистралях. Непогода продолжает испытывать на прочность и Ростов-на-Дону.

Там вновь объявлено штормовое предупреждение. Ветер усилился до 25 метров в секунду, жители стараются не покидать дома.

Коммунальщики и спасатели борются с последствиями шторма, перекрыто движение на улицах, где зафиксированы сильные подтопления проезжей части. Горожане с трудом верят синоптикам, которые обещают солнце уже в выходные.

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Погода
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