Танкисты армии России в неравной схватке сорвали наступление ВСУ

Российские танкисты в неравной схватке сорвали наступление противника в зоне СВО
Фото: Вадим Савицкий / ТАСС
Наши бойцы успешно поражают все цели и готовы отбить любую атаку.
Танкисты армии РФ в неравной схватке героически сорвали наступление националистов, рассказали в Минобороны РФ. Экипаж танка под командованием младшего сержанта Евгения Мусиёвского выполнял боевую задачу по обороне. На рубеже одного из населенных пунктов Евгений заметил активизацию противника, который подготавливал атаку наших сил — украинские боевики уже выстраивали удобную позицию для минометных расчетов.
Младший сержант Мусиёвский молниеносно оценил ситуацию и принял быстрое решение — силами экипажа танка приступить к уничтожению минометов врага вместе с несколькими грузовыми машинами с боеприпасами.
Националисты имели значительное численное превосходство, поэтому при поддержке танков и БМП перешли в наступление с целью прорвать оборону российских солдат. Евгений Мусиёвский не испугался, а героически вступил в бой, в ходе которого уничтожил четыре танка ВСУ и огромное количество живой силы противника.
Именно эти смелые и решительные действия младшего сержанта с экипажем танка помогли сорвать наступление врага, удержав важные рубежи для позиций наших войск.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса, о начале которой глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам страны 24 февраля 2022 года.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Украина признала наступление РФ на четырех направлениях в зоне СВО.
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