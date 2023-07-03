Танкисты армии России в неравной схватке сорвали наступление ВСУ

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 8 578 0

Российские танкисты в неравной схватке сорвали наступление противника в зоне СВО

Танкисты армии России в неравной схватке сорвали наступление ВСУ

Фото: Вадим Савицкий / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Наши бойцы успешно поражают все цели и готовы отбить любую атаку.

Танкисты армии РФ в неравной схватке героически сорвали наступление националистов, рассказали в Минобороны РФ. Экипаж танка под командованием младшего сержанта Евгения Мусиёвского выполнял боевую задачу по обороне. На рубеже одного из населенных пунктов Евгений заметил активизацию противника, который подготавливал атаку наших сил — украинские боевики уже выстраивали удобную позицию для минометных расчетов.

Младший сержант Мусиёвский молниеносно оценил ситуацию и принял быстрое решение — силами экипажа танка приступить к уничтожению минометов врага вместе с несколькими грузовыми машинами с боеприпасами.

Националисты имели значительное численное превосходство, поэтому при поддержке танков и БМП перешли в наступление с целью прорвать оборону российских солдат. Евгений Мусиёвский не испугался, а героически вступил в бой, в ходе которого уничтожил четыре танка ВСУ и огромное количество живой силы противника.

Именно эти смелые и решительные действия младшего сержанта с экипажем танка помогли сорвать наступление врага, удержав важные рубежи для позиций наших войск.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса, о начале которой глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам страны 24 февраля 2022 года.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Украина признала наступление РФ на четырех направлениях в зоне СВО.

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