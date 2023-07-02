Украина признала наступление российских войск на четырех направлениях

ВСУ оказались в сложной ситуации на фронте, ведутся ожесточенные бои в нескольких населенных пунктах.
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
Замглавы МО Украины Анна Маляр признала активное продвижение российских войск — наступательные действия Россия ведет на марьинском, лиманском, авдеевском и сватовском направлениях. Сообщение о проблемах ВСУ на фронте Маляр оставила в своем Telegram-канале.
«Ожесточенные бои ведутся за Белогородку и Серебрянку. Ситуация довольно сложная», — заявила политик.
Кроме того, Маляр указала на то, что украинские боевики сталкиваются с серьезным сопротивлением при контрнаступлении, которое ранее так беспочвенно нахваливали.
Несколько дней назад даже главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что его «бесят» слова о медленном наступлении украинских войск. Лидеры стран Европы ожидали от украинских сил гораздо лучших результатов, чем и продолжают попрекать киевский режим.
Ранее, 5-tv.ru рассказал, есть ли хоть малейший шанс у ВСУ перейти во второй этап контрнаступления, или они обречены на очередной разгромный провал.
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