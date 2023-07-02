Украина признала наступление российских войск на четырех направлениях

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 1 139 0

ВСУ оказались в сложной ситуации на фронте, ведутся ожесточенные бои в нескольких населенных пунктах.

Украина признала наступление российских войск на четырех направлениях

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

Замглавы МО Украины Анна Маляр признала активное продвижение российских войск — наступательные действия Россия ведет на марьинском, лиманском, авдеевском и сватовском направлениях. Сообщение о проблемах ВСУ на фронте Маляр оставила в своем Telegram-канале.

«Ожесточенные бои ведутся за Белогородку и Серебрянку. Ситуация довольно сложная», — заявила политик.

Кроме того, Маляр указала на то, что украинские боевики сталкиваются с серьезным сопротивлением при контрнаступлении, которое ранее так беспочвенно нахваливали.

Несколько дней назад даже главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что его «бесят» слова о медленном наступлении украинских войск. Лидеры стран Европы ожидали от украинских сил гораздо лучших результатов, чем и продолжают попрекать киевский режим.

Ранее, 5-tv.ru рассказал, есть ли хоть малейший шанс у ВСУ перейти во второй этап контрнаступления, или они обречены на очередной разгромный провал.

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