Грузинская оппозиция планировала напасть на Сочи во время мятежа ЧВК «Вагнер»

В случае реализации задуманного грузинскому народу снова пришлось бы воевать в абхазами и осетинами. Это стало бы «величайшим преступлением перед будущими поколениями».

Грузинская оппозиция строила план нападения на Южную Осетию, Абхазию и даже Сочи вовремя начатого в РФ мятежа ЧВК «Вагнер». Об этом в своей социальный сети сообщил председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе.

В личном блоге он написал, что представили оппозиции рассматривали возможность войти на танках на перечисленные территории, в частности российские. По его словам грузинское сопротивление буквально «болело» за основателя частной военной компании Евгения Пригожина. Кобахидзе напомнил, как, так называемое, «коллективное Национальное движение» посвящало ему хвалебные стихи. Однако творчество было не самым страшным.

«Планировало по мере успехов Пригожина войти на танках не только в Абхазию и Цхинвали, но и взять Сочи», — заявил грузинский политик о планах оппозиции.

Ираклий Кобахидзе отметил, что поведение некоторых партий подтвердило их готовность к «открытию второго фронта в Грузии». По его словам, они пытаются ухватиться за любой повод ради этого.

Председатель правящей партии в заключение добавил, что развернувшееся противостояние стало бы непозволительным «преступлением перед будущими поколениями», потому что в боевых действиях снова схлестнулись бы грузинские, абхазские и осетинские народы.

23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в нанесении удара по его тыловым лагерям и призвал бойцов к вооруженному мятежу. В военном ведомстве его сообщение опровергли, назвав провокацией.

Ранее 5-tv.ru писал, что Шойгу впервые прокомментировал попытку мятежа ЧВК «Вагнер».