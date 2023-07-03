Российская ПВО сбила украинский самолет Су-27 в Херсонской области

В Минобороны РФ подвели итоги специальной военной операции за минувшие сутки.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Cover Images; Минобороны РФ
В Херсонской области средствами противовоздушной обороны РФ сбит украинский самолет Су-27. Как сообщили в Минобороны России, поразить противника удалось в районе населенного пункта Каменка.
«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта КАМЕНКА Херсонской области сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины», — рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Кроме того, за сутки средствами ПВО перехвачено три реактивных снаряда и 14 беспилотников.
Всего за месяц на всех направлениях защитники Донбасса уничтожили около двух с половиной тысяч единиц различного вооружения ВСУ. Об этом 3 июля на совещании в Минобороны РФ сообщил глава ведомства Сергей Шойгу.
Россия продолжает выполнять задачи специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил о ее начале 24 февраля 2022 года. Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. Страны ЕС и НАТО, в свою очередь, в ответ на это объявили РФ «войну».
Ранее 5-tv.ru писал, что танкисты армии России в неравной схватке сорвали наступление ВСУ.
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