В Забайкалье мясом медведя отравились 13 человек
Дикое животное убили еще в мае. Что сейчас происходит с пострадавшими?
Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn
В селе Куанда Забайкальского края 13 человек отравились мясом медведя.
«На данный момент 11 человек находятся в больнице, а еще двое получают помощь амбулаторно», — об этом рассказал источник 5-tv.ru.
Он добавил, убили медведя еще в мае. А любители «деликатесов» съели хозяина русской тайги только в июле. Сейчас пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести. Врачи им поставили предварительный диагноз трихинеллез.
4 июля пострадавших отправят в Читу. Там врачи проведут обследования и поставят точный диагноз.
Известно, что хищников не рекомендуют употреблять в пищу, так как они являются переносчиками многих болезней.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что в одном из ресторанов Петербурга произошло массовое отравление. Почти 100 человек питались в заведении, которое расположено на набережной канал Грибоедова. Известно, что из-за некачественных блюд в сумме пострадало 95 человек. Из них 76 детей.
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