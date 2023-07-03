В Забайкалье мясом медведя отравились 13 человек

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 38 0

Дикое животное убили еще в мае. Что сейчас происходит с пострадавшими?

В Забайкалье мясом медведя отравились 13 человек

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn

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Тема:
Массовые отравления в России

В селе Куанда Забайкальского края 13 человек отравились мясом медведя.

«На данный момент 11 человек находятся в больнице, а еще двое получают помощь амбулаторно», — об этом рассказал источник 5-tv.ru.

Он добавил, убили медведя еще в мае. А любители «деликатесов» съели хозяина русской тайги только в июле. Сейчас пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести. Врачи им поставили предварительный диагноз трихинеллез.

4 июля пострадавших отправят в Читу. Там врачи проведут обследования и поставят точный диагноз.

Известно, что хищников не рекомендуют употреблять в пищу, так как они являются переносчиками многих болезней.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в одном из ресторанов Петербурга произошло массовое отравление. Почти 100 человек питались в заведении, которое расположено на набережной канал Грибоедова. Известно, что из-за некачественных блюд в сумме пострадало 95 человек. Из них 76 детей.

Тема:
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