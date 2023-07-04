ВКС РФ поразили три пункта дислокации ВСУ под Красным Лиманом

Авиация нанесла ракетные удары по районам, где была сосредоточена живая сила и огневые средства противника.
Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia
Российские истребители Су-34 поразили три места временной дислокации и один опорный пункт украинских нацистов на краснолиманском направлении, сообщает РИА Новости.
«Применив управляемые авиационные бомбы, нанесли поражение по трем пунктам временной дислокациии и одному опорному пункту ВСУ», — заявил начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Центр» Александр Савчук.
Помимо этого, штурмовая и армейская авиация ВКС РФ совершила ракетные удары по районам, где была сосредоточена живая сила и огневые средства противника.
За минувшие сутки на данном направлении экипаж тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» уничтожил опорное положение ВСУ с помощью термобарического снаряда.
В своем сообщении Савчук отметил, что в районах населенных пунктов Ямполовка, Торское и Серебрянского лесничества были обнаружены перемещения механизированных и десантно-штурмовых бригад украинских боевиков. Противник понес значительные потери в живой силе и военной технике.
Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru писал, что ВКС РФ нанесли групповой удар по объектам нефтепереработки ВСУ.
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