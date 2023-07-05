Все заканчивается разгромом: российские «Гвоздики» уничтожают боевиков в зоне СВО

Эфирная новость 37 0

Попытки ВСУ контратаковать неминуемо оборачиваются фиаско.

Фото, видео: Спринчак Валентин / ТАСС; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

Но есть места, где ВСУ не только не отступают, но и пытаются контратаковать — правда, чаще всего это заканчивается разгромом. Одно из них — Угледар — последний крупный оплот противника на южнодонецком направлении.

Большая заслуга в успехах на этом участке фронта — у артиллеристов и их установок «Гвоздика». О нюансах работы мощных самоходок — корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Тема:
Спецоперация
5 июл
В Бердянске прозвучала серия взрывов, ВСУ попытались ударить по городу
5 июл
«Зашли слишком далеко»: денацификация Украины коснется и Владимира Зеленского
5 июл
Гросси: МАГАТЭ не выявило признаков минирования на Запорожской АЭС
5 июл
«Физиология неумолима»: почему экс-генпрокурор Украины решил покинуть ряды ВСУ
5 июл
Экипаж Ка-52 уничтожил бронетранспортер ВСУ с десантом под Донецком — видео
5 июл
Мощнейший за последнее время: что происходит в Макеевке после обстрела ВСУ
5 июл
Российские военные отразили девять атак ВСУ за сутки на донецком направлении
5 июл
«Будут умолять»: американский разведчик разрушил последнюю надежду Киева
5 июл
Мишустин: выплаты военным пенсионерам пересчитают в случае участия в СВО
5 июл
Гладков: женщина пострадала при обстреле белгородского города Валуйки
+24° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
89.55
0.22 97.74
0.48
С норовистой лошадью дел лучше не иметь: китайский совет дня на среду, 5 ...

Последние новости

17:51
Ценники тают: ремонт иномарок в России стал дешевле
17:48
Минтранс РФ опроверг сообщения о дополнительных сборах с авиапассажиров
17:45
В НАТО подтвердили решение создать совет с Украиной
17:37
Шаман ответил на истерику жителей Армавира и объяснил свой «голый» концерт: «в компетенции Бога»
17:29
Все заканчивается разгромом: российские «Гвоздики» уничтожают боевиков в зоне СВО
17:23
«Всех ждем»: власти Анапы прокомментировали переполненные пляжи

Сейчас читают

Полная гармония: какие принципы помогут достигнуть баланса между работой и личной жизнью
Китч и дурновскусие: как выглядит скандальная могила умершего 15 лет назад Танича
Третий лишний: ревнивец застрелил директора уральского завода из-за любовницы
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какой церковный праздник 2 июля и что нельзя делать
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео