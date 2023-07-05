Все заканчивается разгромом: российские «Гвоздики» уничтожают боевиков в зоне СВО

Но есть места, где ВСУ не только не отступают, но и пытаются контратаковать — правда, чаще всего это заканчивается разгромом. Одно из них — Угледар — последний крупный оплот противника на южнодонецком направлении.

Большая заслуга в успехах на этом участке фронта — у артиллеристов и их установок «Гвоздика». О нюансах работы мощных самоходок — корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.